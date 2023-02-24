Герасимов Тимофей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Герасимов Василий Герасимович
Мать: Ульяна? Агафья
Рождение ребёнка
1820
Сын: Герасимов Андрей Тимофеевич
Мать ребёнка: Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Матрена Тимофеевна
Мать ребёнка: Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Надежда Тимофеевна
Мать ребёнка: Анисья Ивановна
Смерть
1834