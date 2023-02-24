Герасимов Тимофей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Тимофей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Герасимов Василий Герасимович

Мать: Ульяна? Агафья

Рождение ребёнка
1820

Сын: Герасимов Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Матрена Тимофеевна

Мать ребёнка: Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Надежда Тимофеевна

Мать ребёнка: Анисья Ивановна

Смерть
1834
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