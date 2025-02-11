Анисья Ивановна
женский, родилась 1800
умерла Неизвестно
Дети
Чичина Матрена Тимофеева1820 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Чичина Матрена Тимофеева
Отец ребёнка: Герасимов Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Герасимов / Васильев Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: Герасимов Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Надежда Тимофеева
Отец ребёнка: Герасимов Тимофей Васильевич
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно