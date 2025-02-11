Анисья Ивановна 1800 — найти родственников по фамилии на Familio

Анисья Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1800

умерла Неизвестно

Дети
Герасимов / Васильев Андрей Тимофеевич1820 г.р.
Чичина Матрена Тимофеева1820 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Чичина Матрена Тимофеева

Отец ребёнка: Герасимов Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Герасимов / Васильев Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Герасимов Тимофей Васильевич

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Надежда Тимофеева

Отец ребёнка: Герасимов Тимофей Васильевич

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

47

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

41 Анисья Тимофеева

Смерть
Неизвестно

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