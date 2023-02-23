Надежда Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Татьяна Никонорова
Отец ребёнка: Никонор Матвеев
Рождение ребёнка
12.12.1857
Сын: Иван Никоноров
Отец ребёнка: Никонор Матвеев
Рождение ребёнка
01.03.1862
Дочь: Евдокия Никонорова
Отец ребёнка: Никонор Матвеев
Рождение ребёнка
01.01.1866
Сын: Василий Никоноров
Отец ребёнка: Никонор Матвеев
Рождение ребёнка
11.07.1870
Сын: Гавриил Никоноров
Отец ребёнка: Никонор Матвеев
Рождение ребёнка
12.10.1873
Дочь: Анастасия Никонорова
Отец ребёнка: Никонор Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никонор Матвеев
Смерть
Неизвестно