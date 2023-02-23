Надежда Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Татьяна Никонорова

Отец ребёнка: Никонор Матвеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.12.1857

Сын: Иван Никоноров

Отец ребёнка: Никонор Матвеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.03.1862

Дочь: Евдокия Никонорова

Отец ребёнка: Никонор Матвеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1866

Сын: Василий Никоноров

Отец ребёнка: Никонор Матвеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.07.1870

Сын: Гавриил Никоноров

Отец ребёнка: Никонор Матвеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.10.1873

Дочь: Анастасия Никонорова

Отец ребёнка: Никонор Матвеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никонор Матвеев

Смерть
Неизвестно
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