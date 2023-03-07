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Никонор Матвеев

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

?.02.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1835

Отец: Матвей Тимофеев

Мать: Домна Михайлова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Татьяна Никонорова

Мать ребёнка: Надежда Тимофеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.12.1857

Сын: Иван Никоноров

Мать ребёнка: Надежда Тимофеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.03.1862

Дочь: Евдокия Никонорова

Мать ребёнка: Надежда Тимофеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1866

Сын: Василий Никоноров

Мать ребёнка: Надежда Тимофеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.07.1870

Сын: Гавриил Никоноров

Мать ребёнка: Надежда Тимофеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.10.1873

Дочь: Анастасия Никонорова

Мать ребёнка: Надежда Тимофеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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