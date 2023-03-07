Никонор Матвеев
Место рождения
Дата рождения?.02.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1835
Отец: Матвей Тимофеев
Мать: Домна Михайлова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Татьяна Никонорова
Мать ребёнка: Надежда Тимофеева
Рождение ребёнка
12.12.1857
Сын: Иван Никоноров
Мать ребёнка: Надежда Тимофеева
Рождение ребёнка
01.03.1862
Дочь: Евдокия Никонорова
Мать ребёнка: Надежда Тимофеева
Рождение ребёнка
01.01.1866
Сын: Василий Никоноров
Мать ребёнка: Надежда Тимофеева
Рождение ребёнка
11.07.1870
Сын: Гавриил Никоноров
Мать ребёнка: Надежда Тимофеева
Рождение ребёнка
12.10.1873
Дочь: Анастасия Никонорова
Мать ребёнка: Надежда Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Тимофеева
Смерть
Неизвестно