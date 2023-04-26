Домна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Сын: Антон Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Тимофеев
Рождение ребёнка
?.02.1835
Сын: Никонор Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Тимофеев
Место жительства
28.04.1835
№8 ревизии - 51
Рождение ребёнка
1837
Сын: Макар Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Тимофеев
Рождение ребёнка
1844
Сын: Аким Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Тимофеев
Смерть
Неизвестно