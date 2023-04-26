Домна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Антон Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Тимофеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.02.1835

Сын: Никонор Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Тимофеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
28.04.1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№8 ревизии - 51
Рождение ребёнка
1837

Сын: Макар Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Тимофеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Аким Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Тимофеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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