Аким Матвеев
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Матвей Тимофеев
Мать: Домна Михайлова
Бракосочетание
20.05.1863
Жена: Марфа Трофимовна
Рождение ребёнка
05.03.1871
Сын: Василий Акимович
Мать ребёнка: Марфа Трофимовна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Мария Акимовна
Мать ребёнка: Марфа Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Акимова
Мать ребёнка: Марфа Трофимовна
Губашево
Смерть
Неизвестно