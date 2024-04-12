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Аким Матвеев

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Матвей Тимофеев

Мать: Домна Михайлова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.05.1863

Жена: Марфа Трофимовна

Рождение ребёнка
05.03.1871

Сын: Василий Акимович

Мать ребёнка: Марфа Трофимовна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Мария Акимовна

Мать ребёнка: Марфа Трофимовна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Акимова

Мать ребёнка: Марфа Трофимовна

Губашево
Смерть
Неизвестно
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