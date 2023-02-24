(Дорогова) Марфа Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Дорогов Трофим Никитович
Мать: ?
Бракосочетание
20.05.1863
Муж: Аким Матвеев
Рождение ребёнка
05.03.1871
Сын: Василий Акимович
Отец ребёнка: Аким Матвеев
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Мария Акимовна
Отец ребёнка: Аким Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Акимова
Отец ребёнка: Аким Матвеев
Губашево
Смерть
Неизвестно