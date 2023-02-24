(Дорогова) Марфа Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дорогова) Марфа Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Дорогов Трофим Никитович

Мать: ?

Бракосочетание
20.05.1863

Муж: Аким Матвеев

Рождение ребёнка
05.03.1871

Сын: Василий Акимович

Отец ребёнка: Аким Матвеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Мария Акимовна

Отец ребёнка: Аким Матвеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Акимова

Отец ребёнка: Аким Матвеев

Губашево
Смерть
Неизвестно
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