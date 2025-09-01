(Филькина) Мария Акимовна
женский, родилась 1875, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Мать(Дорогова) Марфа Трофимовна1842 г.р.
ОтецФилькин Аким Матвеев1844 г.р.
Супруги
Афанасьев-Никитин Иван \"Святой\" Павлович25.01.1880 г.р.
Дети
Иван Горбатый Иванович07.05.1907 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Филькин Аким Матвеев
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
24.01.1899
Рождение ребёнка
08.08.1900
Дочь: Ушмудина ? (Никитина / Афанасьева/ Св Во 28.12.1939) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Афанасьев-Никитин Иван \"Святой\" Павлович
Рождение ребёнка
07.05.1907
Отец ребёнка: Афанасьев-Никитин Иван \"Святой\" Павлович
Рождение ребёнка
24.03.1910
Сын: Никитин /Афанасьев/ Св Во 16.02.1970 Василий Уч. Вов Иванович
Отец ребёнка: Афанасьев-Никитин Иван \"Святой\" Павлович
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: (Никитина /Афанасьева/) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Афанасьев-Никитин Иван \"Святой\" Павлович
Смерть
Неизвестно