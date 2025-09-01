(Филькина) Мария Акимовна 1875 — найти родственников по фамилии на Familio

(Филькина) Мария Акимовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1875, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
(Дорогова) Марфа Трофимовна1842 г.р.
Отец
Филькин Аким Матвеев1844 г.р.
Супруги
Афанасьев-Никитин Иван \"Святой\" Павлович25.01.1880 г.р.
Дети
Ушмудина ? (Никитина / Афанасьева/ Св Во 28.12.1939) Евдокия Ивановна08.08.1900 г.р.
Иван Горбатый Иванович07.05.1907 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Филькин Аким Матвеев

Мать: (Дорогова) Марфа Трофимовна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
24.01.1899

Муж: Афанасьев-Никитин Иван \"Святой\" Павлович

Рождение ребёнка
08.08.1900

Дочь: Ушмудина ? (Никитина / Афанасьева/ Св Во 28.12.1939) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Афанасьев-Никитин Иван \"Святой\" Павлович

Рождение ребёнка
07.05.1907

Сын: Иван Горбатый Иванович

Отец ребёнка: Афанасьев-Никитин Иван \"Святой\" Павлович

Рождение ребёнка
24.03.1910

Сын: Никитин /Афанасьев/ Св Во 16.02.1970 Василий Уч. Вов Иванович

Отец ребёнка: Афанасьев-Никитин Иван \"Святой\" Павлович

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: (Никитина /Афанасьева/) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Афанасьев-Никитин Иван \"Святой\" Павлович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.