(Филькина) Мария Акимовна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Аким Матвеев
Мать: Марфа Трофимовна
Бракосочетание
24.?.1899
Рождение ребёнка
08.08.1900
Дочь: Ушмудина ? Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Иван Павлович
Рождение ребёнка
07.05.1907
Рождение ребёнка
24.03.1910
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Иван Павлович
Смерть
Неизвестно