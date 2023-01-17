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(Филькина) Мария Акимовна

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Аким Матвеев

Мать: Марфа Трофимовна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
24.?.1899

Муж: Афанасьев - Никитин Иван Павлович

Рождение ребёнка
08.08.1900

Дочь: Ушмудина ? Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Иван Павлович

Рождение ребёнка
07.05.1907

Сын: Никитин/ Афанасьев/ Св-Во 29.06.1945 Иван Иванович

Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Иван Павлович

Рождение ребёнка
24.03.1910

Сын: Никитин /афанасьев/ Св Во 16.02.1970 Василий Иванович

Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Иван Павлович

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Иван Павлович

Смерть
Неизвестно
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