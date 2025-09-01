Афанасьев-Никитин Иван \"Святой\" Павлович 25.01.1880 — найти родственников по фамилии на Familio

Афанасьев-Никитин Иван \"Святой\" Павлович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 25.01.1880, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 23.11.1966, Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Отец
Афанасьев Павел Матвеевич1841 г.р.
Мать
Пелагея Сидоровна1838 г.р.
Супруги
(Филькина) Мария Акимовна1875 г.р.
Дети
Ушмудина ? (Никитина / Афанасьева/ Св Во 28.12.1939) Евдокия Ивановна08.08.1900 г.р.
Иван Горбатый Иванович07.05.1907 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1880

Отец: Афанасьев Павел Матвеевич

Мать: Пелагея Сидоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
24.01.1899

Жена: (Филькина) Мария Акимовна

Рождение ребёнка
08.08.1900

Дочь: Ушмудина ? (Никитина / Афанасьева/ Св Во 28.12.1939) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: (Филькина) Мария Акимовна

Рождение ребёнка
07.05.1907

Сын: Иван Горбатый Иванович

Мать ребёнка: (Филькина) Мария Акимовна

Рождение ребёнка
24.03.1910

Сын: Никитин /Афанасьев/ Св Во 16.02.1970 Василий Уч. Вов Иванович

Мать ребёнка: (Филькина) Мария Акимовна

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: (Никитина /Афанасьева/) Мария Ивановна

Мать ребёнка: (Филькина) Мария Акимовна

Смерть
23.11.1966
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Похороны
Неизвестно
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

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