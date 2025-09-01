Афанасьев-Никитин Иван \"Святой\" Павлович
мужской, родился 25.01.1880, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 23.11.1966, Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
ОтецАфанасьев Павел Матвеевич1841 г.р.
МатьПелагея Сидоровна1838 г.р.
Супруги
(Филькина) Мария Акимовна1875 г.р.
Дети
Иван Горбатый Иванович07.05.1907 г.р.Показать еще 2
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Рождение
25.01.1880
Отец: Афанасьев Павел Матвеевич
Мать: Пелагея Сидоровна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
24.01.1899
Рождение ребёнка
08.08.1900
Дочь: Ушмудина ? (Никитина / Афанасьева/ Св Во 28.12.1939) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: (Филькина) Мария Акимовна
Рождение ребёнка
07.05.1907
Мать ребёнка: (Филькина) Мария Акимовна
Рождение ребёнка
24.03.1910
Сын: Никитин /Афанасьев/ Св Во 16.02.1970 Василий Уч. Вов Иванович
Мать ребёнка: (Филькина) Мария Акимовна
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: (Никитина /Афанасьева/) Мария Ивановна
Мать ребёнка: (Филькина) Мария Акимовна
Смерть
23.11.1966
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Похороны
Неизвестно
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область