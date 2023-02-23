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Пелагея Сидоровна

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Место рождения

д. Голодяевка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

25.01.1914

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Голодяевка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
31.01.1860

Муж: Афанасьев Павел Матвеев

Рождение ребёнка
06.10.1861

Сын: Афанасьев Яков Павлович

Отец ребёнка: Афанасьев Павел Матвеев

Рождение ребёнка
23.03.1863

Дочь: Матрена Павловна

Отец ребёнка: Афанасьев Павел Матвеев

Рождение ребёнка
13.11.1865

Сын: Никитин /афанасьев/ Платон Павлович

Отец ребёнка: Афанасьев Павел Матвеев

Рождение ребёнка
08.07.1869

Сын: Никитин /афанасьев/ Панкра Павлович

Отец ребёнка: Афанасьев Павел Матвеев

Рождение ребёнка
01.11.1874

Сын: Терентий Павлович

Отец ребёнка: Афанасьев Павел Матвеев

Рождение ребёнка
20.08.1877

Дочь: Наталья Павловна

Отец ребёнка: Афанасьев Павел Матвеев

Барановка
Рождение ребёнка
25.01.1880

Сын: Афанасьев - Никитин Иван Павлович

Отец ребёнка: Афанасьев Павел Матвеев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
25.01.1914
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