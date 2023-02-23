Пелагея Сидоровна
Место рожденияд. Голодяевка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Дата рожденияОколо 1838
Дата смерти25.01.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Голодяевка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
31.01.1860
Рождение ребёнка
06.10.1861
Отец ребёнка: Афанасьев Павел Матвеев
Рождение ребёнка
23.03.1863
Дочь: Матрена Павловна
Отец ребёнка: Афанасьев Павел Матвеев
Рождение ребёнка
13.11.1865
Сын: Никитин /афанасьев/ Платон Павлович
Отец ребёнка: Афанасьев Павел Матвеев
Рождение ребёнка
08.07.1869
Сын: Никитин /афанасьев/ Панкра Павлович
Отец ребёнка: Афанасьев Павел Матвеев
Рождение ребёнка
01.11.1874
Сын: Терентий Павлович
Отец ребёнка: Афанасьев Павел Матвеев
Рождение ребёнка
20.08.1877
Дочь: Наталья Павловна
Отец ребёнка: Афанасьев Павел Матвеев
Барановка
Рождение ребёнка
25.01.1880
Сын: Афанасьев - Никитин Иван Павлович
Отец ребёнка: Афанасьев Павел Матвеев
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
25.01.1914