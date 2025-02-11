(Афанасьева) Наталья Павловна 20.08.1877 — найти родственников по фамилии на Familio

(Афанасьева) Наталья Павловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 20.08.1877, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 05.09.1879, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Афанасьев Павел Матвеевич1841 г.р.
Мать
Пелагея Сидоровна1838 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1877

Отец: Афанасьев Павел Матвеевич

Мать: Пелагея Сидоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
05.09.1879
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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