(Афанасьева) Наталья Павловна
женский, родилась 20.08.1877, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 05.09.1879, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецАфанасьев Павел Матвеевич1841 г.р.
МатьПелагея Сидоровна1838 г.р.
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Рождение
20.08.1877
Отец: Афанасьев Павел Матвеевич
Мать: Пелагея Сидоровна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
05.09.1879
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область