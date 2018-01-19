(Филькина) Ксения Акимова / Аксиния Акимова 19.01.1880 — найти родственников по фамилии на Familio

(Филькина) Ксения Акимова / Аксиния Акимова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 19.01.1880, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
(Дорогова) Марфа Трофимовна1842 г.р.
Отец
Филькин Аким Матвеев1844 г.р.
Супруги
Старкин Василий Яковлевич27.02.1881 г.р.
Дети
Старкин Александр Васильевич28.08.1903 г.р.
(Старкина) Анна Васильевна06.10.1906 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1880

Отец: Филькин Аким Матвеев

Мать: (Дорогова) Марфа Трофимовна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
17.01.1900

Муж: Старкин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
28.08.1903

Сын: Старкин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Старкин Василий Яковлевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
06.10.1906

Дочь: (Старкина) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Старкин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
12.02.1908

Дочь: Гордеева (Старкина Св-Во В 1934) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Старкин Василий Яковлевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.