(Филькина) Ксения Акимова / Аксиния Акимова
женский, родилась 19.01.1880, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Мать(Дорогова) Марфа Трофимовна1842 г.р.
ОтецФилькин Аким Матвеев1844 г.р.
Супруги
Старкин Василий Яковлевич27.02.1881 г.р.
Дети
Старкин Александр Васильевич28.08.1903 г.р.
(Старкина) Анна Васильевна06.10.1906 г.р.Показать еще 1
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Рождение
19.01.1880
Отец: Филькин Аким Матвеев
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
17.01.1900
Рождение ребёнка
28.08.1903
Сын: Старкин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Старкин Василий Яковлевич
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.10.1906
Дочь: (Старкина) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Старкин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
12.02.1908
Дочь: Гордеева (Старкина Св-Во В 1934) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Старкин Василий Яковлевич
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно