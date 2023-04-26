Дорогов Трофим Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогов Трофим Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

02.03.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Никита Романов

Мать: Акулина Спиридоновна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Акулина Трофимовна

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марфа Трофимовна

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
01.07.1851

Дочь: Костина Февронья Трофимовна

Мать ребёнка: Аграфена Андреевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ивановна

Смерть
02.03.1884
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