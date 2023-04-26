Дорогов Трофим Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти02.03.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Никита Романов
Мать: Акулина Спиридоновна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Акулина Трофимовна
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марфа Трофимовна
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.07.1851
Дочь: Костина Февронья Трофимовна
Мать ребёнка: Аграфена Андреевна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ивановна
Смерть
02.03.1884