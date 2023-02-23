Акулина Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Спиридоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

07.01.1854

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Андрей Никитович

Отец ребёнка: Никита Романов

Рождение ребёнка
04.07.1803

Дочь: Марфа Никитична

Отец ребёнка: Никита Романов

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Ирина Никитична

Отец ребёнка: Никита Романов

Рождение ребёнка
1819

Сын: Дорогов Трофим Никитович

Отец ребёнка: Никита Романов

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Авдотья Никитична

Отец ребёнка: Никита Романов

Рождение ребёнка
03.10.1832

Сын: Фома Никитович

Отец ребёнка: Никита Романов

Смерть
07.01.1854
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