Акулина Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти07.01.1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Андрей Никитович
Отец ребёнка: Никита Романов
Рождение ребёнка
04.07.1803
Дочь: Марфа Никитична
Отец ребёнка: Никита Романов
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Ирина Никитична
Отец ребёнка: Никита Романов
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Никита Романов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Авдотья Никитична
Отец ребёнка: Никита Романов
Рождение ребёнка
03.10.1832
Сын: Фома Никитович
Отец ребёнка: Никита Романов
Смерть
07.01.1854