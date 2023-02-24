Авдотья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1783 г.р.

Мать

1783 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Никита Романов

Мать: Акулина Спиридоновна

Смерть
Неизвестно
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