Андрей Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Никита Романов
Мать: Акулина Спиридоновна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Степанида Андреевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Чекмарева Авдотья (Евдокия) Андреева
Мать ребёнка: Степанида Андреевна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831
Сын: Дорогов? Никифор Андреевич
Мать ребёнка: Степанида Андреевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Дорогов Николай Андреевич
Мать ребёнка: Степанида Андреевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анисья Андреевна
Мать ребёнка: Степанида Андреевна
Смерть
Неизвестно