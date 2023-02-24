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Андрей Никитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Никита Романов

Мать: Акулина Спиридоновна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Степанида Андреевна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Чекмарева Авдотья (Евдокия) Андреева

Мать ребёнка: Степанида Андреевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Дорогов? Никифор Андреевич

Мать ребёнка: Степанида Андреевна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Дорогов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Степанида Андреевна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анисья Андреевна

Мать ребёнка: Степанида Андреевна

Смерть
Неизвестно
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