Чекмарева Авдотья (Евдокия) Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекмарева Авдотья (Евдокия) Андреева

Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Андрей Никитович

Мать: Степанида Андреевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
24.?.1854

Муж: Чекмарев Матвей Антонов

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Надежда Матвеева

Отец ребёнка: Чекмарев Матвей Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.05.1860

Дочь: Мавра Матвеева

Отец ребёнка: Чекмарев Матвей Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.05.1864

Сын: Чекмарев Анисим Матвеев

Отец ребёнка: Чекмарев Матвей Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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