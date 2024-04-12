Чекмарева Авдотья (Евдокия) Андреева
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Андрей Никитович
Мать: Степанида Андреевна
Бракосочетание
24.?.1854
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Надежда Матвеева
Отец ребёнка: Чекмарев Матвей Антонов
Рождение ребёнка
09.05.1860
Дочь: Мавра Матвеева
Отец ребёнка: Чекмарев Матвей Антонов
Рождение ребёнка
10.05.1864
Отец ребёнка: Чекмарев Матвей Антонов
Смерть
Неизвестно