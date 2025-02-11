Дорогова Степанида Андреевна 1805 — найти родственников по фамилии на Familio

Дорогова Степанида Андреевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1805

умерла После 1857

Дети
Дарья Андреевна1820 г.р.
Чекмарева Евдокия Андреева06.08.1825 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Судьба Не Известна Андрей Никитович

Рождение ребёнка
06.08.1825

Дочь: Чекмарева Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Судьба Не Известна Андрей Никитович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
22.07.1828

Сын: Дорогов Никифор Андреев / Никанор Андреевич

Отец ребёнка: Судьба Не Известна Андрей Никитович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1833

Сын: Дорогов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Судьба Не Известна Андрей Никитович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анисья Андреевна

Отец ребёнка: Судьба Не Известна Андрей Никитович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

58

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

57

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

54

Смерть
После 1857

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