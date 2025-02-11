Дорогова Степанида Андреевна
женский, родилась 1805
умерла После 1857
Дети
Дарья Андреевна1820 г.р.
Чекмарева Евдокия Андреева06.08.1825 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Судьба Не Известна Андрей Никитович
Рождение ребёнка
06.08.1825
Дочь: Чекмарева Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Судьба Не Известна Андрей Никитович
Рождение ребёнка
22.07.1828
Рождение ребёнка
1833
Сын: Дорогов Николай Андреевич
Отец ребёнка: Судьба Не Известна Андрей Никитович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анисья Андреевна
Отец ребёнка: Судьба Не Известна Андрей Никитович
Место жительства
1835
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
После 1857