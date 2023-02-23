Марья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Дорогов (приводной Сын Трофима) Матвей Трофимович
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Костина Февронья Дорогова
Отец ребёнка: Дорогов Трофим Никитович
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно