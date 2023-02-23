Марья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Дорогов (приводной Сын Трофима) Матвей Трофимович

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Костина Февронья Дорогова

Отец ребёнка: Дорогов Трофим Никитович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорогов Трофим Никитович

Смерть
Неизвестно
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