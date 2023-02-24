Дорогов (приводной сын Трофима) Матвей Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогов (приводной сын Трофима) Матвей Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

01.04.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: ?

Мать: Марья Андреевна

Бракосочетание
10.11.1863

Жена: Дорогова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
10.07.1864

Дочь: Ефимия Матвеевна

Мать ребёнка: Дорогова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
02.08.1865

Сын: Дорогов Лаврентий Матвеевич

Мать ребёнка: Дорогова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
16.03.1868

Дочь: Дарья Матвеевна

Мать ребёнка: Дорогова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
12.09.1870

Дочь: Надежда Матвеевна

Мать ребёнка: Дорогова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
05.12.1871

Сын: Дорогов Николай Матвеевич

Мать ребёнка: Дорогова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
29.11.1872

Дочь: Варвара Матвеевна

Мать ребёнка: Дорогова Елена Андреевна

Бракосочетание
23.?.1872

Жена: Дорогова Елена Андреевна

Рождение ребёнка
07.10.1874

Сын: Дорогов Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Дорогова Елена Андреевна

Рождение ребёнка
27.11.1878

Сын: Дорогов Степан Матвеевич

Мать ребёнка: Дорогова Елена Андреевна

Смерть
01.04.1917
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