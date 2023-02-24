Дорогов (приводной сын Трофима) Матвей Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти01.04.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: ?
Мать: Марья Андреевна
Бракосочетание
10.11.1863
Рождение ребёнка
10.07.1864
Дочь: Ефимия Матвеевна
Мать ребёнка: Дорогова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
02.08.1865
Сын: Дорогов Лаврентий Матвеевич
Мать ребёнка: Дорогова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
16.03.1868
Дочь: Дарья Матвеевна
Мать ребёнка: Дорогова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
12.09.1870
Дочь: Надежда Матвеевна
Мать ребёнка: Дорогова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
05.12.1871
Сын: Дорогов Николай Матвеевич
Мать ребёнка: Дорогова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
29.11.1872
Дочь: Варвара Матвеевна
Мать ребёнка: Дорогова Елена Андреевна
Бракосочетание
23.?.1872
Жена: Дорогова Елена Андреевна
Рождение ребёнка
07.10.1874
Мать ребёнка: Дорогова Елена Андреевна
Рождение ребёнка
27.11.1878
Мать ребёнка: Дорогова Елена Андреевна
Смерть
01.04.1917