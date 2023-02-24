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Дорогова Евдокия Ивановна

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Место рождения

д. Самодуровка, Кузнецкого уезда

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

22.01.1872

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Иван Васильевич

Мать: не указана

д. Самодуровка, Кузнецкого уезда
Бракосочетание
10.11.1863

Муж: Дорогов (приводной Сын Трофима) Матвей Трофимович

Рождение ребёнка
10.07.1864

Дочь: Ефимия Матвеевна

Отец ребёнка: Дорогов (приводной Сын Трофима) Матвей Трофимович

Рождение ребёнка
02.08.1865

Сын: Дорогов Лаврентий Матвеевич

Отец ребёнка: Дорогов (приводной Сын Трофима) Матвей Трофимович

Рождение ребёнка
16.03.1868

Дочь: Дарья Матвеевна

Отец ребёнка: Дорогов (приводной Сын Трофима) Матвей Трофимович

Рождение ребёнка
12.09.1870

Дочь: Надежда Матвеевна

Отец ребёнка: Дорогов (приводной Сын Трофима) Матвей Трофимович

Рождение ребёнка
05.12.1871

Сын: Дорогов Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Дорогов (приводной Сын Трофима) Матвей Трофимович

Смерть
22.01.1872
Причина смерти: от родов
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