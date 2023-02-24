Дорогова Евдокия Ивановна
Место рожденияд. Самодуровка, Кузнецкого уезда
Дата рожденияОколо 1841
Дата смерти22.01.1872
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: Иван Васильевич
Мать: не указана
д. Самодуровка, Кузнецкого уезда
Бракосочетание
10.11.1863
Рождение ребёнка
10.07.1864
Дочь: Ефимия Матвеевна
Отец ребёнка: Дорогов (приводной Сын Трофима) Матвей Трофимович
Рождение ребёнка
02.08.1865
Сын: Дорогов Лаврентий Матвеевич
Отец ребёнка: Дорогов (приводной Сын Трофима) Матвей Трофимович
Рождение ребёнка
16.03.1868
Дочь: Дарья Матвеевна
Отец ребёнка: Дорогов (приводной Сын Трофима) Матвей Трофимович
Рождение ребёнка
12.09.1870
Дочь: Надежда Матвеевна
Отец ребёнка: Дорогов (приводной Сын Трофима) Матвей Трофимович
Рождение ребёнка
05.12.1871
Сын: Дорогов Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Дорогов (приводной Сын Трофима) Матвей Трофимович
Смерть
22.01.1872
Причина смерти: от родов