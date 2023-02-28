Матвей Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти01.06.1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Тимофей Филиппов
Мать: Марья
Рождение ребёнка
1832
Сын: Антон Матвеев
Мать ребёнка: Домна Михайлова
Рождение ребёнка
?.02.1835
Сын: Никонор Матвеев
Мать ребёнка: Домна Михайлова
Место жительства
28.04.1835
№8 ревизии - 51
Рождение ребёнка
1837
Сын: Макар Матвеев
Мать ребёнка: Домна Михайлова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Аким Матвеев
Мать ребёнка: Домна Михайлова
Место жительства
01.04.1858
№9 ревизии - 48; №10 ревизии - 37
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Михайлова
Смерть
01.06.1868
Причина смерти: воделькой