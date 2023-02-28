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Матвей Тимофеев

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

01.06.1868

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Тимофей Филиппов

Мать: Марья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Антон Матвеев

Мать ребёнка: Домна Михайлова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.02.1835

Сын: Никонор Матвеев

Мать ребёнка: Домна Михайлова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
28.04.1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№8 ревизии - 51
Рождение ребёнка
1837

Сын: Макар Матвеев

Мать ребёнка: Домна Михайлова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Аким Матвеев

Мать ребёнка: Домна Михайлова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 48; №10 ревизии - 37
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Михайлова

Смерть
01.06.1868
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: воделькой
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