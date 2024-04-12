Тимофей Филиппов
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Филипп (Митрофанов?)
Мать: Федосья Матвеева
Рождение ребёнка
1814
Сын: Матвей Тимофеев
Мать ребёнка: Марья
Рождение ребёнка
1817
Сын: Сафрон Тимофеев
Мать ребёнка: Марья
Место жительства
28.04.1835
№8 ревизии - 51
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феврония Матвеева
Смерть
Неизвестно