Тимофей Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Филиппов

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Филипп (Митрофанов?)

Мать: Федосья Матвеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Матвей Тимофеев

Мать ребёнка: Марья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Сафрон Тимофеев

Мать ребёнка: Марья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
28.04.1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№8 ревизии - 51
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феврония Матвеева

Смерть
Неизвестно
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