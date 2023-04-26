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Филипп (Митрофанов?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: (Кистан Инжеватов) Федотов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Федот Филиппов

Мать ребёнка: Федосья Матвеева

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Наталья Филиппова

Мать ребёнка: Федосья Матвеева

Рождение ребёнка
1791

Сын: Тимофей Филиппов

Мать ребёнка: Федосья Матвеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Тарас Филиппов

Мать ребёнка: Федосья Матвеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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