Филипп (Митрофанов?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: (Кистан Инжеватов) Федотов
Рождение ребёнка
1776
Сын: Федот Филиппов
Мать ребёнка: Федосья Матвеева
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Наталья Филиппова
Мать ребёнка: Федосья Матвеева
Рождение ребёнка
1791
Сын: Тимофей Филиппов
Мать ребёнка: Федосья Матвеева
Рождение ребёнка
1797
Сын: Тарас Филиппов
Мать ребёнка: Федосья Матвеева
Смерть
Неизвестно