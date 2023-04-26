Федосья Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1776
Сын: Федот Филиппов
Отец ребёнка: Филипп (Митрофанов?)
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Наталья Филиппова
Отец ребёнка: Филипп (Митрофанов?)
Рождение ребёнка
1791
Сын: Тимофей Филиппов
Отец ребёнка: Филипп (Митрофанов?)
Рождение ребёнка
1797
Сын: Тарас Филиппов
Отец ребёнка: Филипп (Митрофанов?)
Смерть
Неизвестно