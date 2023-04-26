Федосья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Федот Филиппов

Отец ребёнка: Филипп (Митрофанов?)

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Наталья Филиппова

Отец ребёнка: Филипп (Митрофанов?)

Рождение ребёнка
1791

Сын: Тимофей Филиппов

Отец ребёнка: Филипп (Митрофанов?)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Тарас Филиппов

Отец ребёнка: Филипп (Митрофанов?)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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