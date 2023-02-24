(Кистан Инжеватов) Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кистан Инжеватов) Федотов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1697

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Отец

Около 1672 г.р.

Мать

Около 1677 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697

Отец: Инжеват Батаев

Мать: Пешка Шатяева

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: (Костяй Кистанов) Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Иван Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Филипп (Митрофанов?)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1756
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