(Кистан Инжеватов) Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1697
Дата смерти1756
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697
Отец: Инжеват Батаев
Мать: Пешка Шатяева
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: (Костяй Кистанов) Никифоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Иван Никифоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Филипп (Митрофанов?)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1756