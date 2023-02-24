(Костяй Кистанов) Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Костяй Кистанов) Никифоров

(Костяй Кистанов) Никифоров

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: (Кистан Инжеватов) Федотов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: В Печаур Марья Андреева

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Рождение ребёнка
1774

Сын: Василий Андреев

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Рождение ребёнка
1784

Сын: Карп Андреев

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Иванова

Смерть
1788
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close