(Костяй Кистанов) Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1745
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: (Кистан Инжеватов) Федотов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: В Печаур Марья Андреева
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1774
Сын: Василий Андреев
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1784
Сын: Карп Андреев
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Иванова
Смерть
1788