Дойкин Илья Захаров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти07.10.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Дойкин Захар Афанасьев
Мать: Матрена Татьяна
Рождение ребёнка
28.12.1854
Сын: Дойкин Степан Ильин
Мать ребёнка: Дойкина Просковья Анисимова
Рождение ребёнка
29.03.1857
Сын: Дойкин (жил В Барановке) Ларион Ильин
Мать ребёнка: Дойкина Просковья Анисимова
Рождение ребёнка
21.01.1861
Мать ребёнка: Дойкина Просковья Анисимова
Рождение ребёнка
08.08.1862
Сын: Дойкин Диомид Ильин
Мать ребёнка: Дойкина Просковья Анисимова
Рождение ребёнка
02.07.1866
Сын: Дойкин Кузьма Ильич
Мать ребёнка: Дойкина Просковья Анисимова
Рождение ребёнка
01.04.1869
Дочь: Мария Ильинична
Мать ребёнка: Дойкина Просковья Анисимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.10.1879
Причина смерти: от излишнего употребления вина