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Дойкин Илья Захаров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

07.10.1879

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Дойкин Захар Афанасьев

Мать: Матрена Татьяна

Рождение ребёнка
28.12.1854

Сын: Дойкин Степан Ильин

Мать ребёнка: Дойкина Просковья Анисимова

Рождение ребёнка
29.03.1857

Сын: Дойкин (жил В Барановке) Ларион Ильин

Мать ребёнка: Дойкина Просковья Анисимова

Рождение ребёнка
21.01.1861

Сын: Дойкин Григорий Ильин

Мать ребёнка: Дойкина Просковья Анисимова

Рождение ребёнка
08.08.1862

Сын: Дойкин Диомид Ильин

Мать ребёнка: Дойкина Просковья Анисимова

Рождение ребёнка
02.07.1866

Сын: Дойкин Кузьма Ильич

Мать ребёнка: Дойкина Просковья Анисимова

Рождение ребёнка
01.04.1869

Дочь: Мария Ильинична

Мать ребёнка: Дойкина Просковья Анисимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дойкина Просковья Анисимова

Смерть
07.10.1879
Причина смерти: от излишнего употребления вина
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