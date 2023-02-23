Дойкина Просковья Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти06.04.1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1854
Сын: Дойкин Степан Ильин
Отец ребёнка: Дойкин Илья Захаров
Рождение ребёнка
29.03.1857
Сын: Дойкин (жил В Барановке) Ларион Ильин
Отец ребёнка: Дойкин Илья Захаров
Рождение ребёнка
21.01.1861
Отец ребёнка: Дойкин Илья Захаров
Рождение ребёнка
08.08.1862
Сын: Дойкин Диомид Ильин
Отец ребёнка: Дойкин Илья Захаров
Рождение ребёнка
02.07.1866
Сын: Дойкин Кузьма Ильич
Отец ребёнка: Дойкин Илья Захаров
Рождение ребёнка
01.04.1869
Дочь: Мария Ильинична
Отец ребёнка: Дойкин Илья Захаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дойкин Илья Захаров
Смерть
06.04.1870