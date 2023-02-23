Дойкина Просковья Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дойкина Просковья Анисимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

06.04.1870

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1854

Сын: Дойкин Степан Ильин

Отец ребёнка: Дойкин Илья Захаров

Рождение ребёнка
29.03.1857

Сын: Дойкин (жил В Барановке) Ларион Ильин

Отец ребёнка: Дойкин Илья Захаров

Рождение ребёнка
21.01.1861

Сын: Дойкин Григорий Ильин

Отец ребёнка: Дойкин Илья Захаров

Рождение ребёнка
08.08.1862

Сын: Дойкин Диомид Ильин

Отец ребёнка: Дойкин Илья Захаров

Рождение ребёнка
02.07.1866

Сын: Дойкин Кузьма Ильич

Отец ребёнка: Дойкин Илья Захаров

Рождение ребёнка
01.04.1869

Дочь: Мария Ильинична

Отец ребёнка: Дойкин Илья Захаров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дойкин Илья Захаров

Смерть
06.04.1870
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