Зубарев Кузьма Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарев Кузьма Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1895

Отец: Зубарев Осип Иванович

Мать: Дарья Николаевна

Бракосочетание
01.11.1913

Жена: Матрена Спиридоновна

Рождение ребёнка
01.10.1914

Дочь: Пелагея Кузминична

Мать ребёнка: Матрена Спиридоновна

Рождение ребёнка
01.06.1917

Сын: Зубарев Иван Кузмич

Мать ребёнка: Матрена Спиридоновна

Смерть
Неизвестно
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