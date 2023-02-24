Зубарев Кузьма Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1895
Отец: Зубарев Осип Иванович
Мать: Дарья Николаевна
Бракосочетание
01.11.1913
Жена: Матрена Спиридоновна
Рождение ребёнка
01.10.1914
Дочь: Пелагея Кузминична
Мать ребёнка: Матрена Спиридоновна
Рождение ребёнка
01.06.1917
Сын: Зубарев Иван Кузмич
Мать ребёнка: Матрена Спиридоновна
Смерть
Неизвестно