(Нечаева) Татьяна Федоровна Около 1919 — найти родственников по фамилии на Familio

(Нечаева) Татьяна Федоровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1919

умерла Неизвестно

Отец
Каргин-Нечаев Св.О Р 8.08.1939 Федор Ильич08.11.1894 г.р.
Мать
Нечаева Анисия Анисия/ Пелагея Васильевна/ Анна Осиповна?30.12.1897 г.р.
Супруги
Дорогов Василий Уч. Вов Сергеевич1926 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919

Отец: Каргин-Нечаев Св.О Р 8.08.1939 Федор Ильич

Мать: Нечаева Анисия Анисия/ Пелагея Васильевна/ Анна Осиповна?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорогов Василий Уч. Вов Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорогов Василий Уч. Вов Сергеевич

Рождение ребёнка
01.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорогов Василий Уч. Вов Сергеевич

Рождение ребёнка
22.09.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорогов Василий Уч. Вов Сергеевич

Рождение ребёнка
23.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорогов Василий Уч. Вов Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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