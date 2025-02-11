(Нечаева) Татьяна Федоровна
женский, родилась Около 1919
умерла Неизвестно
ОтецКаргин-Нечаев Св.О Р 8.08.1939 Федор Ильич08.11.1894 г.р.
МатьНечаева Анисия Анисия/ Пелагея Васильевна/ Анна Осиповна?30.12.1897 г.р.
Супруги
Дорогов Василий Уч. Вов Сергеевич1926 г.р.
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Комментарий
Рождение
Около 1919
Отец: Каргин-Нечаев Св.О Р 8.08.1939 Федор Ильич
Мать: Нечаева Анисия Анисия/ Пелагея Васильевна/ Анна Осиповна?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1949
Рождение ребёнка
22.09.1950
Рождение ребёнка
23.04.1952
Смерть
Неизвестно