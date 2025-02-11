Дорогов Василий Уч. Вов Сергеевич 1926 — найти родственников по фамилии на Familio

Дорогов Василий Уч. Вов Сергеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1926

умер Неизвестно

Мать
Аксинья ЛарионовнаНеизвестно г.р.
Отец
Дорогов Сергей Родионович17.09.1879 г.р.
Супруги
(Нечаева) Татьяна ФедоровнаОколо 1919 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Дорогов Сергей Родионович

Мать: Аксинья Ларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Нечаева) Татьяна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Нечаева) Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
01.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Нечаева) Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
22.09.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Нечаева) Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
23.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Нечаева) Татьяна Федоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.