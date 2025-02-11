Дорогов Василий Уч. Вов Сергеевич
мужской, родился 1926
умер Неизвестно
МатьАксинья ЛарионовнаНеизвестно г.р.
ОтецДорогов Сергей Родионович17.09.1879 г.р.
Супруги
(Нечаева) Татьяна ФедоровнаОколо 1919 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Дорогов Сергей Родионович
Мать: Аксинья Ларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1949
Рождение ребёнка
22.09.1950
Рождение ребёнка
23.04.1952
Смерть
Неизвестно