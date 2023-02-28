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Анна Николаевна

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Место рождения

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Николай Васильевич

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.11.1888

Муж: Каргин- Нечаев Илья Харлампиевич

Рождение ребёнка
13.01.1890

Сын: Нечаев Павел Ильич

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Илья Харлампиевич

Рождение ребёнка
11.07.1892

Дочь: Ефимия Ильинична

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Илья Харлампиевич

Рождение ребёнка
08.11.1894

Сын: Каргин- Нечаев Св.о Р 8.08.1939 Федор Ильич

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Илья Харлампиевич

Рождение ребёнка
12.01.1897

Сын: Каргин- Нечаев Михаил Ильич

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Илья Харлампиевич

Рождение ребёнка
09.05.1899

Дочь: Елена Ильинична

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Илья Харлампиевич

Рождение ребёнка
13.10.1901

Сын: Нечаев Св. О Рожд. 3.07.1936 Филипп Ильич

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Илья Харлампиевич

Рождение ребёнка
24.01.1905

Сын: Нечаев Григорий Ильич

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Илья Харлампиевич

Рождение ребёнка
06.06.1907

Сын: Нечаев Св-Во 11.11.1936 И 6.12.1938 Петр Ильич

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Илья Харлампиевич

Рождение ребёнка
03.11.1909

Дочь: Матрена Ильинична

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Илья Харлампиевич

Смерть
Неизвестно
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