Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Николай Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1888
Рождение ребёнка
13.01.1890
Сын: Нечаев Павел Ильич
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Илья Харлампиевич
Рождение ребёнка
11.07.1892
Дочь: Ефимия Ильинична
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Илья Харлампиевич
Рождение ребёнка
08.11.1894
Сын: Каргин- Нечаев Св.о Р 8.08.1939 Федор Ильич
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Илья Харлампиевич
Рождение ребёнка
12.01.1897
Сын: Каргин- Нечаев Михаил Ильич
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Илья Харлампиевич
Рождение ребёнка
09.05.1899
Дочь: Елена Ильинична
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Илья Харлампиевич
Рождение ребёнка
13.10.1901
Сын: Нечаев Св. О Рожд. 3.07.1936 Филипп Ильич
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Илья Харлампиевич
Рождение ребёнка
24.01.1905
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Илья Харлампиевич
Рождение ребёнка
06.06.1907
Рождение ребёнка
03.11.1909
Дочь: Матрена Ильинична
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Илья Харлампиевич
Смерть
Неизвестно