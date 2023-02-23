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Агриппина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

21.02.1890

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1867

Муж: Каргин Харлампий Гаврилов

Рождение ребёнка
18.07.1870

Сын: Каргин- Нечаев Илья Харлампиевич

Отец ребёнка: Каргин Харлампий Гаврилов

Рождение ребёнка
19.09.1873

Дочь: Ефросинья Харлампиевна

Отец ребёнка: Каргин Харлампий Гаврилов

Рождение ребёнка
10.07.1878

Сын: Каргин- Нечаев Антон Харлампиевич

Отец ребёнка: Каргин Харлампий Гаврилов

Смерть
21.02.1890
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