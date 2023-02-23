Агриппина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смерти21.02.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1867
Рождение ребёнка
18.07.1870
Сын: Каргин- Нечаев Илья Харлампиевич
Отец ребёнка: Каргин Харлампий Гаврилов
Рождение ребёнка
19.09.1873
Дочь: Ефросинья Харлампиевна
Отец ребёнка: Каргин Харлампий Гаврилов
Рождение ребёнка
10.07.1878
Сын: Каргин- Нечаев Антон Харлампиевич
Отец ребёнка: Каргин Харлампий Гаврилов
Смерть
21.02.1890