Мартемьянова Авдотья Сидорова
женский, родилась 1815
умерла 29.03.1870, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Павел 2Й Мартемьянов1813 г.р.
Дети
Мартемьянов Григорий Павлович19.01.1832 г.р.
Анисья Павлова1834 г.р.Показать еще 6
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Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.12.1830
Муж: Павел 2Й Мартемьянов
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.01.1832
Сын: Мартемьянов Григорий Павлович
Отец ребёнка: Павел 2Й Мартемьянов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анисья Павлова
Отец ребёнка: Павел 2Й Мартемьянов
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
13.05.1836
Сын: Мартемьянов Петр Павлович
Отец ребёнка: Павел 2Й Мартемьянов
Рождение ребёнка
11.11.1837
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Павел 2Й Мартемьянов
Рождение ребёнка
1839
Сын: Мартемьянов Федор Павлович
Отец ребёнка: Павел 2Й Мартемьянов
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Павел 2Й Мартемьянов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Каргина (Мартемьянова) Агриппина Павловна
Отец ребёнка: Павел 2Й Мартемьянов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Аксинья Павловна
Отец ребёнка: Павел 2Й Мартемьянов
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
29.03.1870