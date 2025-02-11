Мартемьянова Авдотья Сидорова 1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Мартемьянова Авдотья Сидорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1815

умерла 29.03.1870, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Павел 2Й Мартемьянов1813 г.р.
Дети
Мартемьянов Григорий Павлович19.01.1832 г.р.
Анисья Павлова1834 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.12.1830

Муж: Павел 2Й Мартемьянов

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
19.01.1832

Сын: Мартемьянов Григорий Павлович

Отец ребёнка: Павел 2Й Мартемьянов

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анисья Павлова

Отец ребёнка: Павел 2Й Мартемьянов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

22

Рождение ребёнка
13.05.1836

Сын: Мартемьянов Петр Павлович

Отец ребёнка: Павел 2Й Мартемьянов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
11.11.1837

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Павел 2Й Мартемьянов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1839

Сын: Мартемьянов Федор Павлович

Отец ребёнка: Павел 2Й Мартемьянов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1841

Сын: Мартемьянов Илья Павлов

Отец ребёнка: Павел 2Й Мартемьянов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Каргина (Мартемьянова) Агриппина Павловна

Отец ребёнка: Павел 2Й Мартемьянов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Аксинья Павловна

Отец ребёнка: Павел 2Й Мартемьянов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

19

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

17

Смерть
29.03.1870
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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