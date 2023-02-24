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Мартемьянов Петр Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Павел Мартемьянов

Мать: Авдотья Сидорова

Бракосочетание
27.01.1857

Жена: Федосья Антоновна

Рождение ребёнка
18.01.1860

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Федосья Антоновна

Рождение ребёнка
18.07.1862

Дочь: Евпраксия Петровна

Мать ребёнка: Федосья Антоновна

Бракосочетание
30.01.1863

Жена: Устиния Сергеевна

Рождение ребёнка
13.07.1864

Сын: Мртемьянов Афиноген Петрович

Мать ребёнка: Устиния Сергеевна

Рождение ребёнка
12.01.1866

Сын: Мртемьянов Павел Петрович

Мать ребёнка: Устиния Сергеевна

Рождение ребёнка
15.07.1867

Сын: Мартемьянов (белоцерковка)кр. 20.07.1903 В Щучинске Илья Петрович

Мать ребёнка: Устиния Сергеевна

с.Никитино, Саратовской губ. Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1870

Сын: Мртемьянов Евгений Петрович

Мать ребёнка: Устиния Сергеевна

Рождение ребёнка
21.01.1873

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Устиния Сергеевна

Рождение ребёнка
30.12.1877

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Устиния Сергеевна

Рождение ребёнка
14.11.1880

Дочь: Телица Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Устиния Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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