Мартемьянов Петр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1837
Отец: Павел Мартемьянов
Мать: Авдотья Сидорова
Бракосочетание
27.01.1857
Жена: Федосья Антоновна
Рождение ребёнка
18.01.1860
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Федосья Антоновна
Рождение ребёнка
18.07.1862
Дочь: Евпраксия Петровна
Мать ребёнка: Федосья Антоновна
Бракосочетание
30.01.1863
Жена: Устиния Сергеевна
Рождение ребёнка
13.07.1864
Сын: Мртемьянов Афиноген Петрович
Мать ребёнка: Устиния Сергеевна
Рождение ребёнка
12.01.1866
Сын: Мртемьянов Павел Петрович
Мать ребёнка: Устиния Сергеевна
Рождение ребёнка
15.07.1867
Сын: Мартемьянов (белоцерковка)кр. 20.07.1903 В Щучинске Илья Петрович
Мать ребёнка: Устиния Сергеевна
с.Никитино, Саратовской губ. Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1870
Сын: Мртемьянов Евгений Петрович
Мать ребёнка: Устиния Сергеевна
Рождение ребёнка
21.01.1873
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Устиния Сергеевна
Рождение ребёнка
30.12.1877
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Устиния Сергеевна
Рождение ребёнка
14.11.1880
Дочь: Телица Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Устиния Сергеевна
Смерть
Неизвестно