Устиния Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1863
Рождение ребёнка
13.07.1864
Сын: Мртемьянов Афиноген Петрович
Отец ребёнка: Мартемьянов Петр Павлович
Рождение ребёнка
12.01.1866
Сын: Мртемьянов Павел Петрович
Отец ребёнка: Мартемьянов Петр Павлович
Рождение ребёнка
15.07.1867
Сын: Мартемьянов (белоцерковка)кр. 20.07.1903 В Щучинске Илья Петрович
Отец ребёнка: Мартемьянов Петр Павлович
с.Никитино, Саратовской губ. Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1870
Сын: Мртемьянов Евгений Петрович
Отец ребёнка: Мартемьянов Петр Павлович
Рождение ребёнка
21.01.1873
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Мартемьянов Петр Павлович
Рождение ребёнка
30.12.1877
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Мартемьянов Петр Павлович
Рождение ребёнка
14.11.1880
Дочь: Телица Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Мартемьянов Петр Павлович
Смерть
Неизвестно