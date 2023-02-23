Устиния Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устиния Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1863

Муж: Мартемьянов Петр Павлович

Рождение ребёнка
13.07.1864

Сын: Мртемьянов Афиноген Петрович

Отец ребёнка: Мартемьянов Петр Павлович

Рождение ребёнка
12.01.1866

Сын: Мртемьянов Павел Петрович

Отец ребёнка: Мартемьянов Петр Павлович

Рождение ребёнка
15.07.1867

Сын: Мартемьянов (белоцерковка)кр. 20.07.1903 В Щучинске Илья Петрович

Отец ребёнка: Мартемьянов Петр Павлович

с.Никитино, Саратовской губ. Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1870

Сын: Мртемьянов Евгений Петрович

Отец ребёнка: Мартемьянов Петр Павлович

Рождение ребёнка
21.01.1873

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Мартемьянов Петр Павлович

Рождение ребёнка
30.12.1877

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Мартемьянов Петр Павлович

Рождение ребёнка
14.11.1880

Дочь: Телица Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Мартемьянов Петр Павлович

Смерть
Неизвестно
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