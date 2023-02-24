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Аксинья Павловна
Аксинья Павловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1846
Дата смерти
До 1858
Пол
Женский
Отец
Павел Мартемьянов
1813 г.р.
Мать
Авдотья Сидорова
1815 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец:
Павел Мартемьянов
Мать:
Авдотья Сидорова
Смерть
До 1858
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