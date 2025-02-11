Мартемьянов Федор Павлович
мужской, родился 1839, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 29.01.1846, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьМартемьянова Авдотья Сидорова1815 г.р.
ОтецПавел 2Й Мартемьянов1813 г.р.
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Место
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Рождение
1839
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
29.01.1846
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область