Мартемьянов Федор Павлович 1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Мартемьянов Федор Павлович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1839, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 29.01.1846, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Мартемьянова Авдотья Сидорова1815 г.р.
Отец
Павел 2Й Мартемьянов1813 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Павел 2Й Мартемьянов

Мать: Мартемьянова Авдотья Сидорова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
29.01.1846
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: оспа

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