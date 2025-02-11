Каргин-Нечаев Г. Кирки Справка В 1931 Григорий Панфилович
мужской, родился 24.01.1881, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьКаргина Евдокия Митрофановна1855 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Сын: Нечаев Св. О Рожд. 8.04.1955 Керки? Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Нечаева (Нуштаева) Прасковья Осиповна / Иосифовна
Дочь: (Каргина-Нечаева) Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Нечаева (Нуштаева) Прасковья Осиповна / Иосифовна
Дочь: (Каргина-Нечаева) Софья Григорьевна
Мать ребёнка: Нечаева (Нуштаева) Прасковья Осиповна / Иосифовна
Дочь: (Каргина-Нечаева) Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Нечаева (Нуштаева) Прасковья Осиповна / Иосифовна
Сын: Нечаев Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Нечаева (Нуштаева) Прасковья Осиповна / Иосифовна
Дочь: (Нечаева Керки) Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Нечаева (Нуштаева) Прасковья Осиповна / Иосифовна
Дочь: (Нечаева) Варвара Григорьевна
Мать ребёнка: Нечаева (Нуштаева) Прасковья Осиповна / Иосифовна