Каргин-Нечаев Г. Кирки Справка В 1931 Григорий Панфилович 24.01.1881 — найти родственников по фамилии на Familio

Каргин-Нечаев Г. Кирки Справка В 1931 Григорий Панфилович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 24.01.1881, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Каргин / Умер Нечаев Панфил Отставной Солдат Гаврилов1842 г.р.
Мать
Каргина Евдокия Митрофановна1855 г.р.
Супруги
Нечаева (Нуштаева) Прасковья Осиповна / Иосифовна20.10.1879 г.р.
Дети
Нечаев Св. О Рожд. 8.04.1955 Керки? Яков Григорьевич26.04.1901 г.р.
(Каргина-Нечаева) Екатерина Григорьевна1903 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1881

Отец: Каргин / Умер Нечаев Панфил Отставной Солдат Гаврилов

Мать: Каргина Евдокия Митрофановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
25.01.1899

Жена: Нечаева (Нуштаева) Прасковья Осиповна / Иосифовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.04.1901

Сын: Нечаев Св. О Рожд. 8.04.1955 Керки? Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Нечаева (Нуштаева) Прасковья Осиповна / Иосифовна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Каргина-Нечаева) Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Нечаева (Нуштаева) Прасковья Осиповна / Иосифовна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Каргина-Нечаева) Софья Григорьевна

Мать ребёнка: Нечаева (Нуштаева) Прасковья Осиповна / Иосифовна

Рождение ребёнка
11.02.1908

Дочь: (Каргина-Нечаева) Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Нечаева (Нуштаева) Прасковья Осиповна / Иосифовна

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Нечаев Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Нечаева (Нуштаева) Прасковья Осиповна / Иосифовна

Рождение ребёнка
02.04.1912

Дочь: (Нечаева Керки) Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Нечаева (Нуштаева) Прасковья Осиповна / Иосифовна

Рождение ребёнка
19.11.1913

Дочь: (Нечаева) Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: Нечаева (Нуштаева) Прасковья Осиповна / Иосифовна

Смерть
Неизвестно

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