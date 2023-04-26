Евдокия Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.?.1873
Рождение ребёнка
08.06.1874
Сын: Каргин- Нечаев Иван
Отец ребёнка: Каргин/ Умер Нечаев Панфил Гаврилов
Рождение ребёнка
01.08.1877
Сын: Каргин- Нечаев Андрей Панфилович
Отец ребёнка: Каргин/ Умер Нечаев Панфил Гаврилов
Рождение ребёнка
24.01.1881
Сын: Каргин- Нечаев Григорий Панфилович
Отец ребёнка: Каргин/ Умер Нечаев Панфил Гаврилов
Рождение ребёнка
08.05.1883
Сын: Каргин- Нечаев Иван Панфилович
Отец ребёнка: Каргин/ Умер Нечаев Панфил Гаврилов
Рождение ребёнка
26.09.1887
Отец ребёнка: Каргин/ Умер Нечаев Панфил Гаврилов
Рождение ребёнка
07.06.1890
Сын: Нечаев Тимофей Панфилович
Отец ребёнка: Каргин/ Умер Нечаев Панфил Гаврилов
Рождение ребёнка
02.07.1893
Сын: Каргин- Нечаев Гаврил Панфилович
Отец ребёнка: Каргин/ Умер Нечаев Панфил Гаврилов
Рождение ребёнка
22.03.1900
Дочь: Матрена Панфиловна
Отец ребёнка: Каргин/ Умер Нечаев Панфил Гаврилов
Смерть
Неизвестно