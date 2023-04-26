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Евдокия Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.?.1873

Муж: Каргин/ Умер Нечаев Панфил Гаврилов

Рождение ребёнка
08.06.1874

Сын: Каргин- Нечаев Иван

Отец ребёнка: Каргин/ Умер Нечаев Панфил Гаврилов

Рождение ребёнка
01.08.1877

Сын: Каргин- Нечаев Андрей Панфилович

Отец ребёнка: Каргин/ Умер Нечаев Панфил Гаврилов

Рождение ребёнка
24.01.1881

Сын: Каргин- Нечаев Григорий Панфилович

Отец ребёнка: Каргин/ Умер Нечаев Панфил Гаврилов

Рождение ребёнка
08.05.1883

Сын: Каргин- Нечаев Иван Панфилович

Отец ребёнка: Каргин/ Умер Нечаев Панфил Гаврилов

Рождение ребёнка
26.09.1887

Сын: Нечаев Андрей Панфилович

Отец ребёнка: Каргин/ Умер Нечаев Панфил Гаврилов

Рождение ребёнка
07.06.1890

Сын: Нечаев Тимофей Панфилович

Отец ребёнка: Каргин/ Умер Нечаев Панфил Гаврилов

Рождение ребёнка
02.07.1893

Сын: Каргин- Нечаев Гаврил Панфилович

Отец ребёнка: Каргин/ Умер Нечаев Панфил Гаврилов

Рождение ребёнка
22.03.1900

Дочь: Матрена Панфиловна

Отец ребёнка: Каргин/ Умер Нечаев Панфил Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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