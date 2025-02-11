Каргин-Нечаев Единоличник В 1932 Г. Иван Панфилович 08.05.1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Каргин-Нечаев Единоличник В 1932 Г. Иван Панфилович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 08.05.1883

умер Неизвестно

Отец
Каргин / Умер Нечаев Панфил Отставной Солдат Гаврилов1842 г.р.
Мать
Каргина Евдокия Митрофановна1855 г.р.
Супруги
(Киркина) Татьяна ДмитриевнаОколо 1880 г.р.
Евдокия ВасильевнаОколо 1895 г.р.
Дети
(Каргина-Нечаева) Мария Ивановна01.04.1903 г.р.
Каргин-Нечаев Федор Иванович12.04.1905 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1883

Отец: Каргин / Умер Нечаев Панфил Отставной Солдат Гаврилов

Мать: Каргина Евдокия Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Васильевна

Бракосочетание
09.11.1901

Жена: (Киркина) Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.04.1903

Дочь: (Каргина-Нечаева) Мария Ивановна

Мать ребёнка: (Киркина) Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.04.1905

Сын: Каргин-Нечаев Федор Иванович

Мать ребёнка: (Киркина) Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Каргин-Нечаев Яков Ианович

Мать ребёнка: (Киркина) Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.03.1910

Сын: Каргин-Нечаев Иван Иванович

Мать ребёнка: (Киркина) Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.04.1912

Сын: Нечаев Георгий Иванович

Мать ребёнка: (Киркина) Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.10.1914

Дочь: (Нечаева) Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: (Киркина) Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.10.1919

Сын: Нечаев Михаил Уч. Вов Иванович

Мать ребёнка: (Киркина) Татьяна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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