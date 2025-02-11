Каргин-Нечаев Единоличник В 1932 Г. Иван Панфилович
мужской, родился 08.05.1883
умер Неизвестно
МатьКаргина Евдокия Митрофановна1855 г.р.
Супруги
(Киркина) Татьяна ДмитриевнаОколо 1880 г.р.
Евдокия ВасильевнаОколо 1895 г.р.
Дети
(Каргина-Нечаева) Мария Ивановна01.04.1903 г.р.
Каргин-Нечаев Федор Иванович12.04.1905 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1883
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Васильевна
Бракосочетание
09.11.1901
Рождение ребёнка
01.04.1903
Дочь: (Каргина-Нечаева) Мария Ивановна
Мать ребёнка: (Киркина) Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.04.1905
Сын: Каргин-Нечаев Федор Иванович
Мать ребёнка: (Киркина) Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Каргин-Нечаев Яков Ианович
Мать ребёнка: (Киркина) Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.03.1910
Сын: Каргин-Нечаев Иван Иванович
Мать ребёнка: (Киркина) Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.04.1912
Мать ребёнка: (Киркина) Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.10.1914
Дочь: (Нечаева) Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: (Киркина) Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.10.1919
Сын: Нечаев Михаил Уч. Вов Иванович
Мать ребёнка: (Киркина) Татьяна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно