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(Киркина) Татьяна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.?.1901

Муж: Каргин- Нечаев Иван Панфилович

Рождение ребёнка
01.04.1903

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Иван Панфилович

Рождение ребёнка
12.04.1905

Сын: Каргин- Нечаев Федор Иванович

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Иван Панфилович

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Каргин- Нечаев Яков Ианович

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Иван Панфилович

Рождение ребёнка
01.03.1910

Сын: Каргин- Нечаев Иван Иванович

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Иван Панфилович

Рождение ребёнка
02.04.1912

Сын: Нечаев Георгий Иванович

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Иван Панфилович

Рождение ребёнка
13.10.1914

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Иван Панфилович

Рождение ребёнка
23.10.1919

Сын: Нечаев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Иван Панфилович

Смерть
Неизвестно
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