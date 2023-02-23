(Киркина) Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.?.1901
Рождение ребёнка
01.04.1903
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Иван Панфилович
Рождение ребёнка
12.04.1905
Сын: Каргин- Нечаев Федор Иванович
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Иван Панфилович
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Каргин- Нечаев Яков Ианович
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Иван Панфилович
Рождение ребёнка
01.03.1910
Сын: Каргин- Нечаев Иван Иванович
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Иван Панфилович
Рождение ребёнка
02.04.1912
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Иван Панфилович
Рождение ребёнка
13.10.1914
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Иван Панфилович
Рождение ребёнка
23.10.1919
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Иван Панфилович
Смерть
Неизвестно