Каргин- Нечаев Гаврил Панфилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргин- Нечаев Гаврил Панфилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1893

Отец: Каргин/ Умер Нечаев Панфил Гаврилов

Мать: Евдокия Митрофановна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Нечаев Александр Гаврилович

Мать ребёнка: Акулина Терентьевна

Бракосочетание
11.11.1912

Жена: Акулина Терентьевна

Рождение ребёнка
09.10.1913

Сын: Нечаев Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Акулина Терентьевна

Рождение ребёнка
02.03.1916

Дочь: Александра Гавриловна

Мать ребёнка: Акулина Терентьевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Нечаев Петр Гаврилович

Мать ребёнка: Акулина Терентьевна

Смерть
Неизвестно
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