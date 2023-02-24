Каргин- Нечаев Гаврил Панфилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1893
Рождение ребёнка
1910
Сын: Нечаев Александр Гаврилович
Мать ребёнка: Акулина Терентьевна
Бракосочетание
11.11.1912
Жена: Акулина Терентьевна
Рождение ребёнка
09.10.1913
Мать ребёнка: Акулина Терентьевна
Рождение ребёнка
02.03.1916
Дочь: Александра Гавриловна
Мать ребёнка: Акулина Терентьевна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Акулина Терентьевна
Смерть
Неизвестно