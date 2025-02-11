Дойкин Андрей Яковлев
мужской, родился 1858, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер После 1930
МатьДойкина Прасковья Андреевна1822 г.р.
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Чафкина (Дойкина) Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Ефимия Григорьевна
Дочь: (Дойкина) Матрена Андреевна
Мать ребёнка: Ефимия Григорьевна
Мать ребёнка: Ефимия Григорьевна
Дочь: (Дойкина) Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Ефимия Григорьевна
Дочь: (Дойкина) Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Ефимия Григорьевна
Сын: Дойкин Св Во 3.01.1934 Яков Жертва Репрессий Андреевич
Мать ребёнка: Ефимия Григорьевна
Дочь: Кизирева (Дойкина Св-Во 13.101952) Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Ефимия Григорьевна
Дочь: (Дойкина) Акулина Андреевна
Мать ребёнка: Ефимия Григорьевна
Сын: Дойкин (Чарджоу) Федор Андреевич
Мать ребёнка: Ефимия Григорьевна
Сын: Дойкин Алтайский Край, Троицкий Р-Н, С. Новоеловка Иван Андреевич
Мать ребёнка: Ефимия Григорьевна
Дочь: (Дойкина (Чарджоу)) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Ефимия Григорьевна