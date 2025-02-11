Дойкин Андрей Яковлев 1858 — найти родственников по фамилии на Familio

Дойкин Андрей Яковлев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1858, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер После 1930

Отец
Дойкин Кр-Й. 5.02.1847Г. Яков Рекрут 1831 Г. Павлович1813 г.р.
Мать
Дойкина Прасковья Андреевна1822 г.р.
Дети
Чафкина (Дойкина) Екатерина Андреевна09.11.1878 г.р.
(Дойкина) Матрена Андреевна23.03.1881 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Дойкин Кр-Й. 5.02.1847Г. Яков Рекрут 1831 Г. Павлович

Мать: Дойкина Прасковья Андреевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
09.11.1878

Дочь: Чафкина (Дойкина) Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Ефимия Григорьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
23.03.1881

Дочь: (Дойкина) Матрена Андреевна

Мать ребёнка: Ефимия Григорьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
15.09.1882

Сын: Дойкин Федор Андреевич

Мать ребёнка: Ефимия Григорьевна

Рождение ребёнка
07.03.1885

Дочь: (Дойкина) Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Ефимия Григорьевна

Рождение ребёнка
04.01.1887

Дочь: (Дойкина) Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Ефимия Григорьевна

Рождение ребёнка
24.05.1889

Сын: Дойкин Св Во 3.01.1934 Яков Жертва Репрессий Андреевич

Мать ребёнка: Ефимия Григорьевна

Рождение ребёнка
01.03.1892

Дочь: Кизирева (Дойкина Св-Во 13.101952) Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Ефимия Григорьевна

Рождение ребёнка
09.06.1894

Дочь: (Дойкина) Акулина Андреевна

Мать ребёнка: Ефимия Григорьевна

Рождение ребёнка
27.12.1896

Сын: Дойкин (Чарджоу) Федор Андреевич

Мать ребёнка: Ефимия Григорьевна

Рождение ребёнка
29.01.1899

Сын: Дойкин Алтайский Край, Троицкий Р-Н, С. Новоеловка Иван Андреевич

Мать ребёнка: Ефимия Григорьевна

Рождение ребёнка
27.06.1902

Дочь: (Дойкина (Чарджоу)) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Ефимия Григорьевна

Смерть
После 1930

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