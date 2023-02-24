Кизирева (Дойкина св-во 13.101952) Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1892
Отец: Дойкин Андрей Яковлев
Мать: Ефимия Григорьевна
Рождение ребёнка
28.10.1911
Бракосочетание
30.?.1911
Рождение ребёнка
15.12.1913
Рождение ребёнка
13.09.1919
Дочь: Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Кизирев- Ярыгин Комаровка (св-Во 13.11.52.) Григорий Федорович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Кизирев Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Кизирев- Ярыгин Комаровка (св-Во 13.11.52.) Григорий Федорович
Комаровка ?
Рождение ребёнка
12.02.1926
Рождение ребёнка
03.04.1928
Рождение ребёнка
04.09.1930
Дочь: Раиса Григорьевна
Отец ребёнка: Кизирев- Ярыгин Комаровка (св-Во 13.11.52.) Григорий Федорович
Смерть
Неизвестно