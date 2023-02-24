Кизирева (Дойкина св-во 13.101952) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кизирева (Дойкина св-во 13.101952) Евдокия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1892

Отец: Дойкин Андрей Яковлев

Мать: Ефимия Григорьевна

Рождение ребёнка
28.10.1911

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Кизирев- Ярыгин Комаровка (св-Во 13.11.52.) Григорий Федорович

Бракосочетание
30.?.1911

Муж: Кизирев- Ярыгин Комаровка (св-Во 13.11.52.) Григорий Федорович

Рождение ребёнка
15.12.1913

Сын: Кизирев (комаровка) Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Кизирев- Ярыгин Комаровка (св-Во 13.11.52.) Григорий Федорович

Рождение ребёнка
13.09.1919

Дочь: Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Кизирев- Ярыгин Комаровка (св-Во 13.11.52.) Григорий Федорович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Кизирев Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Кизирев- Ярыгин Комаровка (св-Во 13.11.52.) Григорий Федорович

Комаровка ?
Рождение ребёнка
12.02.1926

Сын: Кизирев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Кизирев- Ярыгин Комаровка (св-Во 13.11.52.) Григорий Федорович

Рождение ребёнка
03.04.1928

Сын: Кизерев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Кизирев- Ярыгин Комаровка (св-Во 13.11.52.) Григорий Федорович

Рождение ребёнка
04.09.1930

Дочь: Раиса Григорьевна

Отец ребёнка: Кизирев- Ярыгин Комаровка (св-Во 13.11.52.) Григорий Федорович

Смерть
Неизвестно
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