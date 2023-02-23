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Ефимия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1878

Дочь: Чафкина Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Дойкин Андрей Яковлев

Рождение ребёнка
23.03.1881

Дочь: Матрена Андреевна

Отец ребёнка: Дойкин Андрей Яковлев

Рождение ребёнка
15.09.1882

Сын: Дойкин Федор Андреевич

Отец ребёнка: Дойкин Андрей Яковлев

Рождение ребёнка
07.03.1885

Дочь: Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Дойкин Андрей Яковлев

Рождение ребёнка
04.01.1887

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Дойкин Андрей Яковлев

Рождение ребёнка
24.05.1889

Сын: Дойкин Св Во 3.01.1934 Яков Андреевич

Отец ребёнка: Дойкин Андрей Яковлев

Рождение ребёнка
01.03.1892

Дочь: Кизирева Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Дойкин Андрей Яковлев

Рождение ребёнка
09.06.1894

Дочь: Акулина Андреевна

Отец ребёнка: Дойкин Андрей Яковлев

Рождение ребёнка
27.12.1896

Сын: Дойкин (чарджоу) Федор Андреевич

Отец ребёнка: Дойкин Андрей Яковлев

Рождение ребёнка
29.01.1899

Сын: Дойкин Алтайский Край, Троицкий Р-Н, С. Новоеловка Иван Андреевич

Отец ребёнка: Дойкин Андрей Яковлев

Рождение ребёнка
27.06.1902

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Дойкин Андрей Яковлев

Смерть
Неизвестно
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