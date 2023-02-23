Ефимия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1878
Дочь: Чафкина Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Дойкин Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
23.03.1881
Дочь: Матрена Андреевна
Отец ребёнка: Дойкин Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
15.09.1882
Отец ребёнка: Дойкин Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
07.03.1885
Дочь: Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Дойкин Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
04.01.1887
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Дойкин Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
24.05.1889
Сын: Дойкин Св Во 3.01.1934 Яков Андреевич
Отец ребёнка: Дойкин Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
01.03.1892
Дочь: Кизирева Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Дойкин Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
09.06.1894
Дочь: Акулина Андреевна
Отец ребёнка: Дойкин Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
27.12.1896
Сын: Дойкин (чарджоу) Федор Андреевич
Отец ребёнка: Дойкин Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
29.01.1899
Рождение ребёнка
27.06.1902
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Дойкин Андрей Яковлев
Смерть
Неизвестно