Дойкин (Чарджоу) Федор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дойкин (Чарджоу) Федор Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1896

Отец: Дойкин Андрей Яковлев

Мать: Ефимия Григорьевна

Бракосочетание
27.?.1915

Жена: Дойкина Акулина Мамонтовна

Рождение ребёнка
14.02.1917

Дочь: Клавдия Федоровна

Мать ребёнка: Дойкина Акулина Мамонтовна

Рождение ребёнка
27.08.1925

Сын: Дойкин (чарджоу) Михаил Федорович

Мать ребёнка: Дойкина Акулина Мамонтовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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