Дойкин (Чарджоу) Федор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1896
Отец: Дойкин Андрей Яковлев
Мать: Ефимия Григорьевна
Бракосочетание
27.?.1915
Рождение ребёнка
14.02.1917
Дочь: Клавдия Федоровна
Мать ребёнка: Дойкина Акулина Мамонтовна
Рождение ребёнка
27.08.1925
Сын: Дойкин (чарджоу) Михаил Федорович
Мать ребёнка: Дойкина Акулина Мамонтовна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно