Дойкина (Конакова св во о бр 10.12.1935 и 28.09.1957 Чарджоу) Акулина Мамонтовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.?.1915
Рождение ребёнка
14.02.1917
Дочь: Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Дойкин (чарджоу) Федор Андреевич
Рождение ребёнка
27.08.1925
Сын: Дойкин (чарджоу) Михаил Федорович
Отец ребёнка: Дойкин (чарджоу) Федор Андреевич
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно