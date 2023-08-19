Дойкина (Конакова св во о бр 10.12.1935 и 28.09.1957 Чарджоу) Акулина Мамонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДойкина (Конакова св во о бр 10.12.1935 и 28.09.1957 Чарджоу) Акулина Мамонтовна

Дойкина (Конакова св во о бр 10.12.1935 и 28.09.1957 Чарджоу) Акулина Мамонтовна

Место рождения

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
27.?.1915

Муж: Дойкин (чарджоу) Федор Андреевич

Рождение ребёнка
14.02.1917

Дочь: Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Дойкин (чарджоу) Федор Андреевич

Рождение ребёнка
27.08.1925

Сын: Дойкин (чарджоу) Михаил Федорович

Отец ребёнка: Дойкин (чарджоу) Федор Андреевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно