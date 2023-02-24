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Кизирев Николай Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1926

Дата смерти

21.03.1984

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1926

Отец: Кизирев- Ярыгин Комаровка (св-Во 13.11.52.) Григорий Федорович

Мать: Кизирева Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.03.1984
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