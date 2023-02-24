Кизирев Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1926
Дата смерти21.03.1984
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1926
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.03.1984